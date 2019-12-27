مصر | قبل رأس السنة.. سقوط "عصابة الكيف" في أسوان

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وهم ثلاثة أشخاص (عاطلين، لديهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان).

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزي، تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمسكن إثنين منهم وبحوزتهم ( 38 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 3،800 كيلو جرام )، كمية من عجينة مخدر الحشيش وزنت ( واحد كيلو جرام )، ( 4 ) لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت ( 6 كيلو جرام ) (3) أكياس لمسحوق نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت (6 كيلو جرام)، كمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت ( 500 جرام )، كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة، عدد وأدوات مستخدمة فى عملية التصنيع، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، (7) قطع أسلحة بيضاء، مبلغ مالي، (3) هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهم للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.