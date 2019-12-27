مصر | داخل مطبعة.. ضبط مليون كتاب خاص بـ"التعليم" بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مطبعة.. ضبط مليون كتاب خاص بـ"التعليم" بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام (مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضُبط بداخلها ( 900،000 تسعمائة ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة.