شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. غلق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان محافظة كفر الشيخ، إنه تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس، لليوم الرابع على التوالي، حرصا على سلامة الصيادين وممتلكاتهم، وذلك لسوء الأحوال الجوية. كما توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بسبب الطقس السيئ.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائى وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتواجد لمتابعة أي ظروف طارئة والتعامل الفوري معها، كما شدد على التنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأن تقوم الأخيرة بتوفير عربات النافوري والمعدات اللازمة للوحدات المحليه لكسح مياه الأمطار فور طلبها.