شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 127 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت تنفيذ ( 260،979 ) إزالة على نهر النيل والمجاري المائية منذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

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وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام خلال الفترة من 22/12/2019 حتى 26/12/2019 بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ عدد (127) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوي كافة المحافظات النيلية وشملت إزالة عدد (38) بمحافظة الجيزة وإزالة عدد (21) بمحافظة القليوبية وعدد (26) بمحافظة الغربية و(3) بمحافظة المنوفية وعدد (6) بمحافظة البحيرة وعدد (7) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (3) بمحافظة اسيوط وعدد (12) بمحافظة قنا وعدد (11) بمحافظة أسوان.ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50489) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

من جانبه أوضح المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر- 25 ديسمبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ عدد (123) إزالة شملت إزالة عدد (39) بمحافظة القليوبية وعدد (15) بمحافظة المنوفية وعدد (12) بمحافظة الاسكندرية وعدد (12) بمحافظة الدقهلية وعدد (9) بمحافظة سوهاج وعدد (36) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (136536) إزالة.

وفي سياق متصل أضاف المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت ( 230 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد (73954) حالة.