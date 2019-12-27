شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول وفاة شاب صعقًا بعمود إنارة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، عن تقديم طلب إحاطة بالبرلمان إلى كل من: رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية عن وفاة الشاب أحمد عرابي أحمد محمد عزاز، والذي توفي صعقا من أحد أعمدة الإنار بالشارع في ميزانية ميت فارس دائرة مركز بني عبيد .

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وتساءل النائب عن المسؤول عن الإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة شاب قريبي اسمه أحمد عرابي أحمد محمد عزاز، خلال عودته من كلية الهندسة في المنصورة وعندما وصل إلى الموقف بقرية ميت فارس مركز بني عبيد بالدقهلية منتظر سيارة تقله صُعق بكهرباء عمود إنارة وتوفي في الحال.

وذكر «شاب في ريعان شبابه وحيد والده ووالدته يموت نتيجة إهمال، هل الإنسان في وطننا لم يعد له قيمة تستحق أن نؤمن له حياته». وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بمصرع الطالب «أحمد عرابي أحمد عزازي، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، إثر قيامه بلمس أحد أعمدة الإنارة العامة بالشارع بسبب وجود ماس كهربائي بالعمود نتيجة هطول الأمطار.

وأكد شهود عيان، أن الطالب كان عائدا من دراسته وأثناء عبوره الطريق استند بيده على عمود إنارة مما تسبب في مصرعه صعقا بالكهرباء وفشلت محاولات انقاذه. انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة ونقل الجثة لمستشفى بني عبيد تحت تصرف النيابة العامة.