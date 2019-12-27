شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تغلق 13 «سنتر» للدروس الخصوصية.. والمحافظ: قطع المرافق عنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحى العجوزة، وذلك لادارتها دون ترخيص. وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص، وتدعى قبولها للطلاب، ومنحهم شهادات معتمدة .

وأشار «راشد» إلى أن المحافظة قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم، وإدارة رخص المحلات بالحى، وشرطة المرافق، لتنفيذ القرار الوزارى، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة، مع التنبيه على المخالف بعدم فض الاختام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

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وأكد المحافظ على استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحى بولاق الدكرور، هي سنتر الإنشاء، والنجوم، والشيمى 1، والشيمى 2، والمحسن بحى بولاق الدكرور، وذلك خلال الحملات التي تقوم بها المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها، للقضاء على تلك المراكز، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

كما تم غلق 6 سناتر بحى الطالبية، وهى سناتر مكة، وجنيس، والعراقى، وبسملة، والبريطانى، ولايف أند كيرى. وتشميع احد المعاهد التعليمية غير المرخصة بشارع «خالد أمين»، إضافة إلى غلق 2 سنتر تعليمى، بمنطقة المنيب، بحى جنوب الجيزة.

وأشار المحافظ إلى إن المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني، وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة، ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها، مشددا على قطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة آخرى، مناشداً الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان، أو مركز للدروس الخصوصية، يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية، ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.