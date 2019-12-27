شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر وتوقف حركة الصيد في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مناطق عديدة بمحافظة البحيرة، استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار ليلاً، فضلا عن استمرار توقف حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد.

وتواصل الوحدات المحلية فى مراكز المحافظة شفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع باستخدام سيارات الكسح. فيما لقيت «نجفة .ع»، 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز حوش عيسى مصرعها نتيجة صعق من عمود كهربائى بجوار منزلها، وتم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزى.