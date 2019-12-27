شكرا لقرائتكم خبر عن الباحثة نجلاء سلام تحصل على الماجستير في «الحملات الإعلامية للالتهاب الوبائي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة نجلاء محمد رشاد سلام، على درجة الماجستير بدرجة ممتاز، في الرسالة المقدمة منها بعنوان: «التعرض للحملات الإعلامية للالتهاب الوبائي وعلاقتها بمستوى معرفة الجمهور المصري للغرض».

الباحثة نجلاء سلام تحصل على الماجستير

وتكونت اللجنة المشرفة على الرسالة من كل من الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكليه الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة

منى سعيد الحديدي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة لمياء عبدالعزيز، أستاذ مساعد بقسم الصحافة جامعة المنصورة.

الباحثة نجلاء سلام تحصل على الماجستير

وحضر المناقشة عدد من أقارب وأصدقاء الباحثة، ومن أبرز الحضور الدكتور سيد العباسي، رئيس قناة صحتي، وهنأ الحضور نجلاء بعد إعلان لجنة التحكيم قرارها بمنحها درجة الماجستير.