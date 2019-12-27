شكرا لقرائتكم خبر عن «شمّر ملابسه وحمل حذاءه».. قصة اعتذار رئيس مدينة لـ«محامي» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بغضب شديد، وضع علاء النفيلى، عضو مجلس نقابة محامين شمال الدقهلية، صورة له على «فيس بوك»، وهو «يرفع ملابسه ويحمل حذاؤه أثناء دخوله منزله بمدينة بلقاس، بعد غرق الشوارع بسبب الأمطار»، وكتب معلقا على الصورة: «هكذا في بلقاس ندخل منازلنا، انتفضوا من على الكراسي أو استقيلوا وشاهدوا ما يجري لبلقاس، لا نستطيع دخول منزلنا من مياه الأمطار والمجاري، أين أنت يا محافظ الدقهلية، أين أنت يا رئيس مجلس المدينة، أين أنت يا رئيس هيئة الصرف الصحي، فعلا الأمطار تكشف الفساد، وهذا بلاغ للرئيس عبدالفتاح السيسي ضد هؤلاء القوم».

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين، ووصلت للدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس مجلس المدينة، الذي تولى المسؤولية منذ أيام قليلة كأول شاب يتولى هذا المنصب بمحافظة الدقهلية، وكانت المفاجأة هي تفاعل «عبدالعاطى» مع الواقعة، حيث توجه لمنزل «النفيلى» معتذرا بعدما وجه لسيارات الكسح بسرعة شفط المياه من الشوارع.

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وقال رئيس مجلس المدينة: «كنت في اجتماع طارئ بغرفة العمليات برئاسة المركز، وشاهدت البوست مع أحد الحاضرين واستفزنى الوضع جدا وكنت أوجه سيارات الكسح وأوزعها على المدينة وقرى المركز فوجهت إحدى السيارات للمكان الذي تم نشر الصورة منه».

وأضاف: «أشرفت بنفسى على كسح مياه الأمطار بالشوارع، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث قطاعات على أن يترأس كل قطاع رئيس المكتب الفني ومدير إدارة المتابعة ومدير المياه والمرافق مع الأخذ في الاعتبار تكوين فريق عمل على مدار الساعة لكل قطاع ومعه معداته لمواجهة إي طارئ أو حادث».

ومن جانبه، قال علاء النفيلي: «لم أتخيل تلك الاستجابة السريعة من رئيس المركز الشاب والذي تولي المسؤولية منذ أيام فقط، حيث كان رد فعله سريع وتعامل مع الحدث بخبرة كبيرة»، مضيفا: «ربنا يكون في عونه إحنا نفسنا في نموذج زي ده في كل موقع وأنا الآن متفائل خيرا بأننا سنجد بلقاس مختلفه معه».

وعاد ونشر على «الفيس بوك» صورة له ولرئيس المجلس وللمكان بعد كسح المياه، وقال معلقا عليها: «المفاجأة حضور رئيس مجلس مدينة بلقاس الدكتور عمرو عبدالعاطي إلى محل سكني كمواطن من بلقاس اعتذارا عما حدث وهذا ما لم أتعوده من مسؤول، ووعد بأن الوضع سيتغير، وأنه يسعى بكل جهده لتذليل كل العقبات لنرى مع الايام بلقاس جديدة».