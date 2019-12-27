شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على السواحل الشمالية غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا السبت، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد نهاراً باردا ليلاً ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري. والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط . وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12– 18»، الإسكندرية «11- 19»، قنا «10- 21»، الأقصر «9– 21»، أسوان «10 – 21».