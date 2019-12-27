شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تنفى تعرض محافظة المنوفية لهزة أرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع، حول تعرض محافظة المنوفية لهزه أرضية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل أية هزات أرضية خلال الساعات الماضية وأن ما يتم تداوله شائعات و ليس له أساس من الصحة.

وتداولت بعض المواقع أخبار حول تعرض مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، هزة أرضية مفاجئة، وأن الأمر أدى لحالة من الذعر والقلق بين الأهالى، مما أدى إلى وجود تصدعات كبيرة فى أحد الكبارى الرئيسية بالمدينة دون معرفة سبب الهزة الأرضية، وهو ما أكد معهد الفلك عدم صحته .

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يذكر أن محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أكد أنه فور ملاحظة هزة بالكوبرى أعلى البحر أمام مجلس المدينة اليوم الجمعة، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسى الرى والصيانة للكبارى وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى بيان له، أنه جرى التواصل إلى سرعة تدعيم الكوبرى بكراسى حديدية باكر السبت، ولا يوجد خطورة ولا ضرر على السيارات والمارة أعلى الكوبرى، مؤكدًا أن حركة السير عليه عادية ولا يوجد مشاكل تستدعى غلقه.

يذكر أن الشبكة القومية للزلازل سجلت فى النصف الأخير من شهر سبتمبر الماضى، سجلت هزة أرضية فى القاهرة حدثت الساعة لـ 5:34 دقيقة وشدتها 2.7 ريختر، وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” وقتها أن الهزة الأرضية مركزها شرق القاهرة، وشعر بها سكان مدن القطامية والقاهرة الجديدة ، مؤكدا رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أى خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات .