شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز سوهاج الجديدة: المنطقة الصناعية تضم 307 مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها مسئولو جهاز المدينة والمصانع بالمنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة.

وتفقد المهندس رجب سالمان، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مصنعاً لصناعة الملابس والمفروشات، ومصنعاً للمواد الغذائية، وعدداً من المصانع الأخرى، مشيراً خلال جولته إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة تضم عدد ٣٠٧ مصانع، منها ٩٠ مصنعاً تعمل بكامل طاقتها، وجارٍ تشغيل عدد من المصانع الأخرى بالمنطقة، كما تضم المنطقة عدد ١٤٥ مخزناً، المستغل منها نحو ١٣٦ مخزناً بأنشطة مختلفة.

والتقي رئيس الجهاز، خلال زيارته للمنطقة، بعدد من أصحاب المصانع والعاملين، وناقش معهم كل ما يخص العمل، وإمكانية توفير فرص عمالة للشباب وقاطني المدينة في المستقبل، وكذا توفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المناخ الملائم للمستثمرين بالمدن الجديدة، وكذا توفير عناصر الجذب بتلك المدن.

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وكان المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، قد تفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأطفال، والمقرر إنشاؤها على مساحة (6200 م2) بسعة (263 سريرا)، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال المهندس رجب سالمان: إنه تم سابقا توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزها على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

كما التقى رئيس الجهاز، مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتى في إطار التواصل المباشر، لتسهيل أية عقبات تحول دون الاسراع فى تنفيذ المشروعات بالمدينة.