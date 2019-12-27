سيلفى تيوب.. أنت عنصرى بالصدفة ولا متنمر من غير ما تعرف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعى "سيلفى تيوب" الذى يقدمه الزميل أسامة طلعت على "يوتيوب"، ويرصد البرنامج العديد من السلبيات فى حياتنا التى يجب أن نتوقف عنها، كما يناقش بعض القضايا التى يتوقف أمامها المجتمع. Advertisements ويكشف الزميل أسامة طلعت خلال حلقة أنت عنصرى بالصدفة ولا متنمر من غير ما تعرف؟ ، كيف أن البعض رغم مناشدته المساواة الاجتماعية إلا أن المجتمع مازال يعانى من العنصرية بشكل أو بآخر ولو بشكل غير مقصود، وهو ما ظهر مؤخرا فى بعض نماذج التنمر فى المجتمع بكافة أشكاله. كما أوضح الزميل خلال الحلقة أنه فعليا يجب احترام الآخرين بشكل كبير وحقيقى.

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