شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محطة الزهراء للخيول العربية تنظم عرض بمناسبة بدء موسم التربية والتزاوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بمحطة الزهراء الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، عن تنظيم عرض لطلائق ومهارى المحطة وذلك بمناسبة بداية موسم التربية والتزاوج كنوع من الترويج للمربين المهتمين بتريية الخيول العربية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لاستمرار وجود الدماء العربية المصرية لمحطة الزهراء بمزارع المصرية وبأسعار رخيصة .

وقالت نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بمحطة الزهراء الخيول، فى بيان اليوم، إنه تم استعراض عدد 11 طلوقة من أجمل الخيول العربية المصرية منها شافع ابن الحصان تجويد وهو من أشهر الطلائق مثل "جبور" و"وصاف" و"رعد" و"وفاق" ودرى"، مشيرة إلى إنه تم استعراض بعض المهارى من انتاجهم ولاقى العرض إعجاب الحضور.

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وأضافت نجلاء رضوان رضوان، أن العرض الذى قامت به المحطة هو بداية لعروض اخرى تستعيد بها محطة الزهراء دورها التاريخى فى مجال إنتاج وصناعة الخيول العربية الأصيلة، لتكون درة تاج الخيول العربية المصرية والمزرعة الام لكل الخيول على مستوى مصر والعالم.

كانت محطة الزهراء للخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية، برئاسة الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للمحطة، اقامت مزادا علنيا لبيع الفائض من نتاج الخيول العربية، ضمن خطة محطة الزهراء للنهوض بإنتاج الخيول فى المحطة التاريخية.

وأكدت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول، إن موارد محطة الزهراء للخيول العربية تعتمد على بيع فائض الانتاج من الخيول حيث يباع فيه ما استغنت عنه المحطة ببرنامج التربية ، موضحة أن محطة الزهراء قامت لأول مرة بعمل مزاد شهر أكتوبر الماضى فى هذا الوقت من العام وعلى الاخص أن اخر مزاد كان فى اخر فبراير 2019، مشيرة إلى إنه من المقرر عمل 3 مزادات فى السنه لوجود فائض من الانتاج للمحافظة على العدد المناسب بالمحطة، مؤكدة أن إدارة المحطة تسمح للمشاركين بالمزاد الحق فى مشاهدة الخيول وتفتيشها قبل موعد المزاد وهو ما يحدث يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءا وذلك بمحطة الزهراء بشارع احمد عصمت بعين شمس.