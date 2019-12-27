شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معهد الأراضى والمياه يجرى 111 تجربة ومشروعا بحثيا بمحطات البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البابلى مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم البدء فى تنفيذ 11 مشروع بحثى للموسم الشتوى 2019/2020 ممولة من المعهد فى مجال الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه والبيئة فى اطار الخطة البحثية للمعهد، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ 8 تجربه بحثيه للموسم الشتوى 2019/2020 مموله من المعهد.

وأضاف مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة، خلال تقرير تم عرضة على وزارة الزراعة ، أن هذه المشروعات والتجارب البحثية تستهدف التعاون البحثى بين الباحثين بكل الاقسام المختلفة للمعهد كذلك التعاون بين المعهد والمعاهد الاخرى وبعض المؤسسات البحثية، وذلك للوصول الى حلول علميه تطبيقيه مبتكرة لبعض المشكلات المتعلقة بالأراضى والمياه والبيئة والتى تخدم خطه التنمية الزراعية المستدامة 2030.

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وتابع علاء البابلى ، إنه تم أيضا تنفيذ عدد 100 تجربة بحثية بمحطات البحوث الزراعية المختلفة للموسمين الصيفى والشتوى ضمن خطة المعهد البحثية، مشيرا إلى أن تنفيذ عدد من المشاريع الأجنبية "الممولة بمنح وقروض أجنبيه" بهدف تطويع العلاقة بين النبات والبكتريا بهدف زياده تحميل البقوليات لنقص المياه فى الأراضى الجافه للبحر المتوسط ، وحفظ وتداول الميكروبات المسببة للأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وميكروبات التسميد الحيوى .

وقال إن المعهد انتهى من إنشاء بنك معلومات الاراضى المصرية وحساب الاستهلاك المائى لبعض المحاصيل فى الدلتا، فضلا عن متابعه تجارب "الكاسافا -الكركدية – الليمون -الزيتون -بنجر السكر –القمح" بالمزرعة البحثية لغرب غرب المنيا .

وأضاف مدير معهد الأراضى والمياه ، إنه تم دعم رفع كفاءة الباحثين بالمعهد من خلال التدريب الدولى والمؤتمرات الخارجية حيث تم إرسال 31 باحث لمهمات علميه خارجيه منهم 5 باحث لدراسات ما بعد الدكتوراه وتنظيم 6 ورش عمل ودورات وندوات ويوم ثقافى علمى بالداخل منها 21 ورشه عمل و200 ندوة علمية و21 دورة تدريبية و 4 يوم ثقافى علمى للمعهد ، وتدريب عدد 500 طالب وطالبة من كليات العلوم والزراعة بجامعات مصر المختلفة، ونشر 61 بحث منهم 16 بحث منشور دوليا و 45 بحث منشور محليا، ومناقشه 12 رساله منهم 6 لدرجه الماجستير و6 لدرجه الدكتوراه ، وترقيه عدد 12 باحث اول الى درجه رئيس بحوث، تم ترقيه 11 باحث الى درجه باحث أول.