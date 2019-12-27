شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 913 ألف جنيه لـ 1836 عاملا منحة المولد النبوى بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف للعام الحالى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالى، حيث أعلن عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 1836 عاملا غير منتظم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المنح جاءت بإجمالى 913 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل ، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حصول مهندس مصرى على كافة مستحقاته النظامية البالغة 45 ألفا و845 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 196 ألفا و216 جنيها مصريا تقريبا.

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وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المهندس الذى يعمل بإحدى الشركات العاملة فى قطاع المقاولات، وتقديم الدعم والمساعدة لحصوله على مستحقاته المالية المتمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله بالشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالرياض ، أشار فيه إلى أنه تواصل مع مدير القطاع المالى والإدارى بالشركة لصرف تلك المستحقات والذى وعد بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه على مدار شهرين من المتابعة المستمرة مع إدارة الشركة والمواطن، أوفت الشركة بوعدها وسددت المبلغ كاملا.