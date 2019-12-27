شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى ببيروت يبحث منظومة الكفالات المصرفية للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أشار فيه إلي أنه عقد اجتماعا مع عددا من المسئولين بوزارة العمل اللبنانية ببيروت، لبحث موضوع التنازلات عن الكفالة المصرفية التى يستحصل عليها المكتب العمالي قبل وصول العامل إلي لبنان.

وأوضح المستشار العمالي عادل عيد خلال الاجتماع أنه تلاحظ وجود الكثير من العراقيل التي تمنع الاستفادة من هذه التنازلات عن الكفالات المصرفية ، مؤكدا أن منظومة الكفالات المصرفية ليس لها فائدة تعود علي العامل بل أصبحت عبئا يتحمله نيابة عن الكفيل.

وفي هذا الخصوص أبدى الجانب اللبناني تفهما في هذا الموضوع، حيث أفاد أن موضوع الكفالات المصرفية محل دراسة وإعادة نظر طالما لا يوجد لهذا النظام أي فائدة أو نفعا.

كما تم بحث ظاهرة حصول العمال المصريين علي إجازات دون تسجيلها بسجلات وزارة العمل، مما يعرضهم للاتهام بالتزوير بخلاف عدم استخراج إجازة عمل جديدة .

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وأفاد الجانب اللبناني أنه سيتم عمل إجازات عمل جديدة للعمال علي أصحاب العمل الجدد ، ويتم التواصل مع العمال المعلقة تسوياتهم وإبلاغهم بما يتوجب عليهم فعله لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كان قد اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقا لإحدى شركات المقاولات بلبنان.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلي أن رواتب العمالة المصرية تتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريا بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغير ذلك .