شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلى لأول مدرسة للتعليم الثانوى الفندقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، التشغيل الفعلي لمدرسة طلعت حرب للتعليم الثانوي (فني – فندقي)، والخدمات السياحية بالمدينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث تعد أول مدرسة فندقية بالمدينة.

وقال المهندس عمار مندور: ستكون مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن المدرسة تقع بحي الفردوس "الثالث سابقا" بالمجاورة الـ 3.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ جميع التعديلات المعمارية المطلوبة بالمبنى لتحويله من مدرسة للتعليم الأساسى إلى ثانوي فندقي بالجهود الذاتية للجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، حتى تم الانتهاء من المشروع كأول مدرسة فندقية بجميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر أي جهد أو طلبات للمدرسة حتى بعد التشغيل لتصبح منارة للعلم في مجال تخصصها الفندقي.

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد أعلن أنه تسليم 4 حضانات نموذجية متطورة، كان قد تم الانتهاء من تنفيذها، لوزارة التضامن الاجتماعي، تمهيداً لتشغيلها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للمساهمة في تخفيف الكثافات بحضانات المدينة بشكل عام.

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وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحضانات التي تم تسليمها 3 منها في حي الزهور "الإسكان الاجتماعي الخامس سابقاً"، الأولى في منطقة "الياسمين"، والثانية في منطقة "البنفسج"، والثالثة بين منطقتي (النرجس – القرنفل)، بجوار مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، والحضانة الرابعة بمركز خدمات المدينة أمام السنترال.

وأضاف رئيس الجهاز أن مبنى الحضانة مكون من 7 قاعات، وهي عبارة عن غرفة إدارة، و5 قاعات فصول، وقاعة متعددة الأغراض، وغرفة بوفية، ومخزن، و5 حمامات، وفناء كبير، ومسطحات للزراعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير خدمة مميزة لساكني المدن الجديدة خاصة حاجزى الإسكان الاجتماعي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب المسئولين.

وتجدر الإشارة إلى أنه حضر إجراءات تسليم الحضانات عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز المدينة، ومجلس أمناء ومعلمي الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر.