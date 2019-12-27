محطة الزهراء للخيول تنظم "عرض الطلائق" بمناسبة بدء موسم التزاوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أعلنت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بمحطة الزهراء للخيول، تنظيم عرض لطلائق المحطة، وذلك بمناسبة بداية موسم التربية والتزاوج كنوع من الترويج للمربين المهتمين بتريية الخيول العربية المصرية . مشيرة إلى أن ذلك يهدف لاستمرار وجود الدماء العربية المصرية لمحطة الزهراء بمزارع المصرية وبأسعار رخيصة.
وقالت الدكتورة نجلاء رضوان - في بيان اليوم - إنه تم استعراض 11 من أجمل الخيول العربية المصرية . مشيرة إلى إنه تم استعراض بعض المهارى من إنتاجهم ولاقى العرض إعجاب الحضور.
وأضافت أن العرض الذي قامت به المحطة هو بداية لعروض أخرى تستعيد بها محطة الزهراء دورها التاريخي في مجال إنتاج وصناعة الخيول العربية الأصيلة، لتكون درة تاج الخيول العربية المصرية والمزرعة الأم لكل الخيول على مستوى مصر والعالم.
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