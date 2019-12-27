محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط أحد الأشخاص "عاطل -مقيم بدائرة المركز"، وبحوزته "بندقية آليه وبخزينتها 15 طلقة نارية من ذات العيار، 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 2200 جنيه، هاتفين محمول" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.
كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة المركز -سبق اتهامه في قضية سرقة مسكن، وبحوزته " بندقية آليه، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"بندقة آلية و60 طربة حشيش"..أمن القليوبية يلقي القبض على "ديلر" الخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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