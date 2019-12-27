خلال حملة تموينية .. إحباط ترويج 554 ألف عبوة أعشاب طبية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة مواد العطارة والأعشاب الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته 554 ألف عبوة من الأعشاب الطبية والتركيبات والوصفات العلاجية، غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها لأثرها الضار بالصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور.

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كما نجحت الحملات في ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، لحيازته 17 ألف و280 عبوة من السلع الغذائية "البسكويت" المعبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبطت الحملات، مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، لحيازته طن ونصف "جبن أبيض" معبأة داخل صفائح بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.