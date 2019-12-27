خلال 48 ساعة.. ضبط ٥٣ طن مشروبات وعصائر مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 6 مصانع "أواني الطهي المعدنية –تعبئة زيوت الطعام –المنظفات والصابون –إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية –المشروبات والعصائر"، بإجمالي مضبوطات بلغت "53 طن مواد خام سائلة وصلبة- 1180 قطعة معدنية لأواني الطهي- 7450 منتج نهائي من البلاستيك- 2400 قطعة صابون- 5280 عبوة عصائر متنوعة- 6 خط إنتاج كامل " مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية- غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري والبيئة .

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