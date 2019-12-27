مصر | اندلاع النيران في شقة بالمطرية.. والنيابة: لا شبهة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع النيران في شقة بالمطرية.. والنيابة: لا شبهة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة المطرية بعدما تأكد عدم وجود شبة جنائية، وأن الحريق كان بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات الشقة.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.