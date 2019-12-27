مصر | حبس محاسب 15 يوما لإشعاله النيران في سيارة صهره بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس محاسب 15 يوما لإشعاله النيران في سيارة صهره بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة في شارع 17 بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة ملك "ج. ا" 60 سنة، محامي، وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الأمامي بالكابوت والموتور والاكصدام الخلفي.

وبسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته "ا. م" 59 سنة، محاسب، لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8663 لسنة 2019م جنح القسم.

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ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة مستأجرة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجنى عليه برفع دعوى خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفى سبيل ذلك توجه إلى المنطقة سكن المجنى عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته وأضرم النيران بالسيارة ملك المجنى عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق