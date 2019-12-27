مصر | ليلة حرق طفلين أحياء داخل شقتهما في كرداسة.. "تفاصيل مفزعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة حرق طفلين أحياء داخل شقتهما في كرداسة.. "تفاصيل مفزعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء، والطقس شديد البرودة، وكان الكبير قبل الصغير يهرب منه بارتداء الملابس الصوف والثقيلة، أو المكوث داخل المنزل لمشاهدة التلفاز أو غيره، لكن الوضع اختلف داخل إحدى شقق منطقة كفر حكيم الواقعة بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، حيث كانت ألسنة اللهب تحاوط طفلين، وتفحمت محتويات غرفتهما أمام أعينهما.

وسقط سقف الغرفة من شدة النيران، لتمتد إلى خارج نوافذها، وتزداد تصاعدا حتى لاحظها جميع أهالي المنطقة، طالبين من الله أن يلطف ويهون الحريق على من داخل الغرفة، لكن أراد الله أن تنتهي حياتهما، بعدما أتت النيران كل محتويات الغرفة، ولم يجدا مكان يختبئان داخله، وحرقتهما النيران.