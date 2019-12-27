مصر | ليلة حرق طفلين أحياء داخل شقتهما في كرداسة.. "تفاصيل مفزعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة حرق طفلين أحياء داخل شقتهما في كرداسة.. "تفاصيل مفزعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء، والطقس شديد البرودة، وكان الكبير قبل الصغير يهرب منه بارتداء الملابس الصوف والثقيلة، أو المكوث داخل المنزل لمشاهدة التلفاز أو غيره، لكن الوضع اختلف داخل إحدى شقق منطقة كفر حكيم الواقعة بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، حيث كانت ألسنة اللهب تحاوط طفلين، وتفحمت محتويات غرفتهما أمام أعينهما.
الأمور كانت تسير على طبيعتها داخل مكتب اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وإذ يتلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب من شقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، ليدفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، لكن وصولهم قد تأخر، وتمكنوا من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل تمدده لباقي المجاورات، وبالبحث عن الطفلين، عثر على جثتيهما.
وأجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخرى، وبفحصهم لمكان الحريق توصلت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بالشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.
وسقط سقف الغرفة من شدة النيران، لتمتد إلى خارج نوافذها، وتزداد تصاعدا حتى لاحظها جميع أهالي المنطقة، طالبين من الله أن يلطف ويهون الحريق على من داخل الغرفة، لكن أراد الله أن تنتهي حياتهما، بعدما أتت النيران كل محتويات الغرفة، ولم يجدا مكان يختبئان داخله، وحرقتهما النيران.
الأمور كانت تسير على طبيعتها داخل مكتب اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وإذ يتلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب من شقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، ليدفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، لكن وصولهم قد تأخر، وتمكنوا من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل تمدده لباقي المجاورات، وبالبحث عن الطفلين، عثر على جثتيهما.
وأجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخرى، وبفحصهم لمكان الحريق توصلت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بالشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.