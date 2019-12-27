أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد معرض المشروعات الحرفية بماراثون زايد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد معرض المشروعات الحرفية بماراثون زايد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أجنحة معرض المشروعات الحرفية والمشغولات اليدوية المقام على هامش فعاليات ماراثون زايد الذي انطلق صباح اليوم الجمعة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من أدوار مؤثرة على القطاع الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمامهم والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن الترويج لإنتاج مشروعاتهم الصغيرة من خلال إقامة معارض في مراكز الشباب، ومختلف الأحداث والمشروعات.

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كما قام الوزير بتفقد جناح الاتحاد المصري ستريت ورك أوت المقام ضمن المعرض والذى يهدف إلى التشجيع على نشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

واصطحب محافظ السويس وزير الشباب والرياضة في زيارة بمتحف السويس في ختام زيارته للمحافظة.

وكانت قد اختتمت فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة اليوم والذى احتضنته محافظة السويس بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب والفتيات فى تقليد سنوي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.