أخبار مصر | بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت "الري"، على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر.

وأوضح بيان المركز، أنه جرى عقد 3 اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في ٦ نوفمبر الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي (9 -10) يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.