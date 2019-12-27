أخبار مصر | منحة 913 ألف جنيه لـ 1836 عاملا بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منحة 913 ألف جنيه لـ 1836 عاملا بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعام الحالي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالي.

وأعلن محمد عفيفي مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 1836 عاملا غير منتظم، بإجمالي 913 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.