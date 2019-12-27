شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية لهطول أمطار رعدية غزيرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع نوة «الفيضة الصغرى».

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وصاحب هطول الأمطار نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ليلا، ما أثر على ارتفاع أمواج البحر وتوقف حركة الصيد بجميع الموانئ وشواطئ المدينة. وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودها لكسح مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق بكافة أنحاء المدينة الساحلية.

ووضعت شركة الصرف الصحي تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار. وعلى صعيد متصل، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يبدأ التحسن التدريجي، عصر اليوم، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.