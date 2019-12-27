شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: «العربي للنقل البري» تدشن 11 «أتوبيس سوبرجيت» جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل عن تدشين شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبرجيت) 11 «أتوبيس» جديدا، ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 «أتوبيس» فئة «سوبر هاي دك» فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية، بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنية.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبرجيت» ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة وأن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال وبما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن أسطول الأتوبيسات الحالي بالشركة أصبح 210 أتوبيس خلال عام 2019، ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيس بعد وصول الـ10 الأتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 «أتوبيس» جديد.

وأوضحت الوزارة أن «الأتوبيسات» الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة)، وأن «الأتوبيسات» ذات ثلاث محاور التي تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخري لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي- أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB، كما أن الـ10 «أتوبيسات» التي سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل عدد 4 ذات ثلاث محاور فاخرة VIP PLUS تتضمن نفس المميزات بالإضافة إلى استلام عدد 6 «أتوبيسات» ماركة مان ذات محورين فاخرة.