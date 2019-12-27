شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجى بالشرق الأوسط أبرز إنجازات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت فى تطوير منظومة العملية التعليمية، من خلال استحداث وتطوير 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، منها 201 برنامج ولائحة تم استحداثها بنظام الساعات المعتمدة ونظام التعليم الالكترونى المدمج، وتطوير 79 لائحة وبرنامجًا وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الوطن للمساهمة فى مواجهة التحديات القومية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.

وأشار الخشت فى بيان له، إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، التى شملت أنظمة الدراسة وإعداد الخريجين وفقًا لسوق العمل المصرية والعربية والدولية، وإطلاق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال ورقيا والكترونيا، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصرى"، فضلا عن تطيبق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أنه تم تطوير كليات الدراسات الأفريقية والإحصاء والحسابات والذكاء الاصطناعي، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة فى مصر، وتطبيق نظام بولونيا فى الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميا ودوليا.

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وأكد الدكتور الخشت، أن تفوق طلاب جامعة القاهرة وحصولهم على المراكز الأولى فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية فى المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية خلال عام 2019، يأتى نتيجة توفير بيئة إبداعية وتدريبة وتنافسية عادلة.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مقطع فيديو للأعمال الإنشائية التى تتم فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، ويظهر فى الفيديو القبة الجديدة للفرع الدولى بعد الانتهاء من عمليات إنشاءها، وأعمال البناء التى تتم فى الجامعة على قدم وساق خلال الوقت الراهن، حتى تتمكن الجامعة من إنهاء فرعها الدولى فى أقرب فترة ممكنة، وقال الدكتور الخشت، إن قبة الفرع الدولى بدأت فى الظهور، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولى للجامعة سيتم الانتهاء منها منتصف 2021.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفرع الدولى للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز العلمى والبحثى من خلال إنشاء محفظة للبرامج الدولية القائمة على الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية المرموقة، بنظام البرامج، كما يهدف إلى تقديم نظام تعليمى متكامل ومتميز قائم على التعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.