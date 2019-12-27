شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ 5.4 مليون طن .. البطاطس فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى مختلف دول العالم، لتصل إلى أكثر من 5 مليون و 400 ألف طن حتى الآن، فى مقدمتها :"الموالح والبطاطس والعنب والرمان " وسط شروط إجراءات مشددة لجميع صادرات الخضر والفاكهة.

ووفقا لتقرير رسمى، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت اجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 ديسمبر الحالى، حوالى 5 مليون و400 ألف و152 طن بزيادة حوالى 202 ألف و927 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتى تأتى فى المركز الاول، بعدما بلغت حوالى مليون و772 ألف و281 طن ، فضلا عن 687 ألف و842 طن تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 120 ألف و213 طن، فى حين بلغ اجمالى ما تم تصديره من محصول العنب حوالى 113 ألف و 319 طن، ومن المانجو حوالى 36 الف و611 طن.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة لجميع صادرات الخضر والفاكهة، موضحا أن هناك عدة شروط خاصة لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية ، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.