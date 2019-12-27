شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعتمد حركة ترقيات لـ 11422 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إجراء أكبر حركة ترقيات لـ 11422 موظفًا بالجامعة، منهم 9109 موظفًا بقسم التعليم، و2313 بمستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه وجه إلى ضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة فى جميع الملفات، ووجه إلى ضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة فى الماضى، حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.

وأكد الخشت فى بيان اليوم، أنه سبق تعديل الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت (246) من وظائف الأمن الإدارى، علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5% من الأجر الوظيفى إعمالًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكد الخشت، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أى تغيير فى الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع فى العمالة، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين فى التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الإستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الثالث ومعايير الحوكمة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أكد أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، التى شملت أنظمة الدراسة وإعداد الخريجين وفقًا لسوق العمل المصرية والعربية والدولية، وإطلاق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال ورقيا والكترونيا، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصرى"، فضلا عن تطيبق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية.