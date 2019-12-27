شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة حلوان: نحرص على إقامة المعارض الفنية لإبراز مواهب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان معرض فى حب مصر لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بعنوان إنجازات ثورة 30 يونيو "ثورة شعب ضد الإرهاب " وذلك تحت ريادة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار نجم إلى اهتمام الجامعة بتنظيم المعارض الفنية حرصًا منها على تعزيز القدرات الإبداعية والابتكار وإبراز المواهب الفنية، فالفن لغة تواصل إنسانية تسمو بالروح، مضيفًا أن هذا المعرض يأتى تحت مسمى تحيا مصر ويعكس الهوية المصرية ويرصد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو .

وأبرز رئيس جامعة حلوان عراقة كلية الفنون التطبيقية صاحبة التاريخ الكبير ومساهمتها الثرية فى الحركة الفنية المصرية وكذلك دورها فى تنمية قدرات الطلاب وتخريج دفعات من المبدعين المتميزين علميًا وفنيا فى المجالات المختلفة.

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فيما أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن المعرض يعد نتاج أعمال طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان لمشروع الفصل الدراسى الأول لعام 2019، فهو يحتوى على 155 لوحة متنوعة تساهم فى ترسيخ الانتماء للوطن و تبرز الإيجابيات والإنجازات فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وشارك كل طالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بعمل ما يقرب من "6 - 7" لوحات ترصد الإنجازات الجديدة منها " كوبرى روض الفرج، محطة كهرباء البرلس العملاقة، مدينة دمياط الجديدة، مصر تتحدث عن نفسها، أرض الأصالة والعراقة، منتدى شباب العالم، .. وغيرها من أعمال التطوير ".

وأشرف على المعرض الدكتور محمد شحاته والدكتورة سمر هانى من قسم الإعلان وتم تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض تقديرا لجهودهم وأعمالهم المتميزة.