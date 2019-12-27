شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لاصحة لشائعة بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، موضحة أن "الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية" هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم.

ولفتت الوزارة، إلى أنه فى حالة وجود أى تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات، فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ " الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية "، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة إنه يأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة "معلم"، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي "المعلمون أولاً"، أو المشاركة في برنامج "القرائية" لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.

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وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين.