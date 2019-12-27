شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لاصحة لشائعة بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
ولفتت الوزارة، إلى أنه فى حالة وجود أى تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات، فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ " الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية "، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة إنه يأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة "معلم"، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي "المعلمون أولاً"، أو المشاركة في برنامج "القرائية" لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: لاصحة لشائعة بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.