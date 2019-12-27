رويترز: اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ فى مضيق البوسفور باسطنبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء رويترز، عن اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ فى مضيق البوسفور بإسطنبول ولا أنباء عن ضحايا، حيث أغلقت وكالة تريبيكا للشحن، مضيق البوسفور بإسطنبول أمام حركة الملاحة، بعد اصطدام السفينة بالشاطئ.

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