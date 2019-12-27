شكرا لقرائتكم خبر عن القذافى يحذر فى فيديو نادر من غزو تركيا لليبيا: الأتراك باعونا لإيطاليا بجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى يحذر فيه الشعب الليبى من عودة وتكرار تجربة الاحتلال العثمانى لليبيا مرة آخرى فى المستقبل، حيث أكد القذافى فى خطاب قديم له إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة فى بحر ايجة، محذرا من تكرار المشهد فى المستقبل أى بعودة الغزو العثمانى لليبيا.

كان مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قال الخميس، إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس فى وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

Advertisements

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما أكد الرئيس على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشدداً في ذات الوقت علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

إلى ذلك تكثف الجهود الدبلوماسية فى الإقليم لمواجهة تحركات تركيا المشبوهة فى مجال الطاقة حيث تعقد فى مصر قمة الدول الأربع التى تضم اليونان وقبرص وفرنسا الشهر المقبل وفقا لتقرير نشره موقع فاينانشيال ميرور القبرصي.

وأعلن وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس عن عقد قمة رباعية بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا والتى من المتوقع عقدها فى 4 أو 5 من يناير فى العاصمة المصرية القاهرة.