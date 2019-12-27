شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى بعض اختصاصات وزير الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت فى قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية. كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية. Advertisements

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