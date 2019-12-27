شكرا لقرائتكم خبر عن تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 35 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وذلك على خطوط "القاهرة / الإسكندرية، والقاهرة / السد العالي، والقاهرة / أسيوط، وأسيوط / أسوان،وطنطا / المنصورة / دمياط"، وفيما يلى التأخيرات المتوقعة اليوم على هذه الخطوط:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

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ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكانت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، قد أكدت أنه مخطط وصول أولى القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها نهاية العام المقبل، لافتة إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات مكيفة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة شبيهة بقطارات "التوربينى" التى كانت موجودة وتعمل بالهيئة قبل إخراجها من الخدمة منذ سنوات بسبب انتهاء عمرها الافتراضى.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أول قطار من القطارات الجديدة متوقع تسليمه الهيئة نهاية العام المقبل، على أن تقوم باختباره وتجربته على خطوط السكة الحديد المصرية لفترة 6 أشهر، بحيث يتوالى توريد باقى القطارات الإسبانية المتعاقد عليها عقب اعتماد القطار الأول، مشيرة إلى أن كل قطار من القطارات الجديدة يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.