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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
كما تضمنت الشائعات، توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف محافظات الجمهورية، وتهجير أهالى عزبة الهجانة فى إطار خطة تطوير المنطقة، وبيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، وبيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادى، وتعيين خطباء بوزارة الأوقاف، دون اجتياز الاختبارات، وتفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء وغرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء.
الجدير بالذكر، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يصدر بشكل أسبوعى تقرير لرصد الشائعات المتداولة، سواء على مواقع التواصل الإجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة.
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