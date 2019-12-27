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فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 20-27 ديسمبر الجارى، حيث تضمنت الشائعات، تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتفشى فيروس "أنفلونزا الطيور" فى مزارع الدواجن، وتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية.

 

 

كما تضمنت الشائعات، توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف محافظات الجمهورية، وتهجير أهالى عزبة الهجانة فى إطار خطة تطوير المنطقة، وبيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، وبيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادى، وتعيين خطباء بوزارة الأوقاف، دون اجتياز الاختبارات، وتفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء وغرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء.

 

الجدير بالذكر، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يصدر بشكل أسبوعى تقرير لرصد الشائعات المتداولة، سواء على مواقع التواصل الإجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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