شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.. أبرز نشاط السيسى فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضي، حيث تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي، وعقد اجتماعات لمتابعة الإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها، والموقف التنفيذى لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، ومحاور استراتيجية وزارات البترول والنقل والثقافة، وتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي، ومن رئيس الوزراء اليونانى.

كما شهد الرئيس السيسي، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، واستقبل وزراء التعليم العالى والبحث العلمى العرب، وشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة"، وأجرى اتصالا ببابا الفاتيكان، وبالرئيس ترامب، وبرئيس الوزراء الإيطالي، وافتتح عددا من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي، ووجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية، وحرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل والاستماع لآرائهم.

وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبى والاتحاد الافريقى فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتابع الرئيس، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعى منذ مطلع العام المالى الحالي.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمنى لتطوير المنظومة الضريبية، مشددا على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي.

‫ وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

ووجه الرئيس السيسى بالاستمرار فى التوسع فى خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز فى المنطقة.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد فى هذا الخصوص.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره ، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

‫ وأشاد الرئيس السيسى فى هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

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وشهد الرئيس السيسى أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، ثم عقد اجتماعا معهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الرئيس أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد فى ظل التحديات التى تواجه مصر، مشددا على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، والتحلى بالتجرد والتفانى وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

‫ كما وجه الرئيس بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، واطلاعهم على واقع التحديات التى تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة.

‫ وأكد الرئيس أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد فى اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

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وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومى للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، خاصةً فى ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية الأساسية.

‫ كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التحديث المنشود فى منظومة مرفق السكك الحديدية، وبإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد الوجه القبلى بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبو قير وترام الرمل لخدمة أهالى محافظة الإسكندرية.

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وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تناول استعراض مجمل استراتيجية الوزارة ومحاور عملها وخططها المستقبلية، حيث أكد الرئيس أهمية دور الوزارة فى سبيل تحقيق رسالة نشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، موجها بالعمل على تطوير المحتوى الثقافى والفنى من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وكذا إيصال الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بما يساهم بالإيجاب فى استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصرى معرفياً وثقافيا.

‫ كما وجه الرئيس بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة.

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واستقبال الرئيس السيسى وزراء التعليم العالى والبحث العلمى العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد الرئيس السيسى أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربي، كجسر ومنصة تساهم فى تعظيم التفاعل بين الشباب العربى النابغ وتبادل الخبرات فى هذا الصدد، مشيرا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعى وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية.

واستعرض الرئيس السيسى استراتيجية مصر فى مجالات التعليم الأساسى والعالى والفني، بما يساهم فى استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علمياً من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الامم، مؤكداً فى هذا السياق أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها.

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وشارك الرئيس السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة"، وأعرب عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.

وألقى الرئيس، كلمة خلال الاحتفالية، أكد فيها أن الدولة تولى عناية خاصة بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة إيماناً بقدراتهم وإمكانياتهم، والعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، تأكيداً لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

‫وطالب الرئيس الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضماناً لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات، والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.

‫وتفقد الرئيس السيسى معرض القافلة الطبية للكشف على ذوى الإعاقة والاطلاع على نشاط القوافل فى هذا الإطار، كما تفقد معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوى الهمم.

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وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس، تم خلاله التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين فى منطقة شرق المتوسط، وتطرق الاتصال إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

‫ وقدم الرئيس السيسى التهنئة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى اتصال هاتفى بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادى الجديد، وأكد الرئيس تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافهم، لا سيما فى ظل النهج الحالى لمصر فى إرساء قيم التعيش وحرية العبادة واحترام الآخر، مشيرا إلى أن ذلك النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر لتنتشر فى المنطقة بطبيعة الحال.

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وأجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكى ترامب، حيث أكد دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبى فى تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى فى هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التى باتت تهدد الامن الإقليمى بأسره، مشددا فى ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبي.

كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لجهود الولايات المتحدة فى رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكى تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

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كما أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس على ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، ومساندة جهود الجيش الوطنى الليبى فى القضاء على التنظيمات الإرهابية التى تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبي.

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واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بافتتاح عدد من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، وفى مداخله له أثناء الافتتاحات أكد الرئيس أن القوات المسلحة هى المسئولة عن الحفاظ على الأمن القومى والدولة المصرية ومنعها من السقوط، والحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها، مشددا على أن الجيش يسهم بجزء من قدراته لمساعدة المجتمع المدني، باعتبار ذلك مهمة أمن قومى للحفاظ على الدولة واستقرارها.

وأوضح الرئيس السيسى أن المشكلة التى تواجه القطاع العام ليست فى تنفيذ المشروعات ولكن فى ثقافة الإدارة التى تشكلت عبر سنوات طويلة، وجدد دعوته للقطاع الخاص للإسهام فى المشروعات التى قامت الدولة بتنفيذها، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة، وقال إن شركات جهاز الخدمة العامة ستطرح فى البورصة، وبذلك ستتاح فرصة المشاركة لجميع المصريين.

وأشار الرئيس إلى أن الهدف من الت نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.