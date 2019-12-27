شكرا لقرائتكم خبر عن «تقرير»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 5.4 مليون طن خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن.

ووفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 25 ديسمبر الحالي، 5 ملايين و400 ألفا و152 طنا بزيادة 202 ألف و927 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت مليونا و772 ألفا و281 طنا، فضلا عن 687 ألفا و842 طنا تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألف و213 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب 113 ألفا و319 طنا، ومن المانجو 36 ألفا و611 طنا.