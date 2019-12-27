شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النقل: سوبرجيت تدشن 11 أتوبيسا جديدا ضمن تعاقد بـ 96.65 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل ، تدشين شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت 11 أتوبيسا جديدا، ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 أتوبيسا جديدا "سوبر هاى دك" فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية، بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه، ليصبح أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة 210 أتوبيسات خلال عام 2019، وستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا، بعد وصول الـ10 أتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص ب21 أتوبيسا جديدا.

وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى أن الـ 10 أتوبيسات الجديدة التى تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هى عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين سوبر هاى دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل "انترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة.

ولفتت الوزارة ، إلى أن الأتوبيسات ذات ثلاث محاور التى تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة "مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى - أنترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB، كما أن الـ 10 اتوبيسات التى سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل عدد 4 أتوبيسات ذات ثلاث محاور فاخرة VIP PLUS تتضمن نفس المميزات بالإضافة إلى استلام عدد 6 أتوبيسات ماركة مان ذات محورين فاخرة.

وأوضح بيان الوزارة، أن خطة وزارة النقل تشمل تدعيم الأسطول الحالى، من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح، ورفع الكفاءة الفنية للأتوبيسات الموجودة بالخدمة، وضرورة توفير مركز نموذجى رئيسى بديلاً عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام بالقاهرة، والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات، بحيث يشمل مناطق "للصيانة والاصلاح وتجهيز الاتوبيسات ومنطقة للاتوبيسات الجاهزة للتشغيل التى يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية".

وأكدت وزارة النقل، أن ذلك فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، وبما يساهم فى استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة وأن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة فى هذا المجال، وبما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.



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