شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال متوسط يقع قريبا من محطة بوشهر النووية بإيران ولا أنباء عن أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال شدته 4.9 درجة منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران اليوم الجمعة، لكن مسؤولا في خدمة الطوارئ الإيرانية قال إنه لم ترد بعد تقارير عن أضرار.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن الزلزال شدته 5.1 درجة.

وقال جهانجير دهقان رئيس إدارة الطوارئ فى المنطقة للتلفزيون الرسمي "أرسلنا فرق مسح إلى المنطقة ولحسن الحظ...لم تردنا أنباء عن وقوع أضرار باستثناء بعض الانهيارات الأرضية فى منطقة جبلية".

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ووقع مركز الزلزال على بعد 53 كيلومترا شرقى محطة بوشهر النووية على ساحل إيران الجنوبى على الخليج وكان قريبا نسبيا من سطح الأرض حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه على عمق عشرة كيلومترات فقط من السطح مما زاد مدى الإحساس بالهزة.

وإيران أحد أكثر بلدان العالم المعرضة للزلازل حيث تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية، وفى 2003 ضرب زلزال شدته 6.6 درجة إقليم كرمان وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص وسوى مدينة بم الأثرية بالأرض.