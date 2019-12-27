شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 57 مقبرة قديمة جنوبي الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين اكتشاف نحو 500 قطعة أثرية في 57 مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة هان الامبراطورية (206 ق.م-220م) وعهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644م-1911م).

وقال نائب رئيس معهد مدينة قوانغتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة "يي شي بين" - في تصريح اليوم الجمعة- إن الاكتشافات تمت في موقع بناء في مدينة قوانغتشو عاصمة المقاطعة، حيث تشتمل القطع المكتشفة على قطع فخارية ومعدات نحاسية وحديدية ومجوهرات.

Advertisements

وأضاف "بين" أنه تم العثور على قطعة من المجوهرات المصنوعة من الكريستال والعقيق والكهرمان تعود لعهد أسرة هان، ويشير الفحص المبدئي إلى أنها من بلد أجنبي، ما يقدم دليلا جديدا على التبادل بين الشرق والغرب على طريق الحرير القديم.. مشيرا إلى أن الاكتشافات تقدم معلومات وفيرة لدراسة التاريخ والتغيرات الجغرافية في قوانغتشو جنوبي الصين.