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اكتشاف 57 مقبرة قديمة جنوبي الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين اكتشاف نحو 500 قطعة أثرية في 57 مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة هان الامبراطورية (206 ق.م-220م) وعهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644م-1911م).

وقال نائب رئيس معهد مدينة قوانغتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة "يي شي بين" - في تصريح اليوم الجمعة- إن الاكتشافات تمت في موقع بناء في مدينة قوانغتشو عاصمة المقاطعة، حيث تشتمل القطع المكتشفة على قطع فخارية ومعدات نحاسية وحديدية ومجوهرات.

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وأضاف "بين" أنه تم العثور على قطعة من المجوهرات المصنوعة من الكريستال والعقيق والكهرمان تعود لعهد أسرة هان، ويشير الفحص المبدئي إلى أنها من بلد أجنبي، ما يقدم دليلا جديدا على التبادل بين الشرق والغرب على طريق الحرير القديم.. مشيرا إلى أن الاكتشافات تقدم معلومات وفيرة لدراسة التاريخ والتغيرات الجغرافية في قوانغتشو جنوبي الصين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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