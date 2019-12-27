شكرا لقرائتكم خبر عن 13 محطة بـ"خلية ميكروباص حلوان" يعد إيداع حيثيات القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، منذ أيام، حيثيات حكمها القاضى بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية مبكروباص" الإرهابية، فى اتهامهم بارتكاب العديد من الجرائم ولعل أبرزها اغتيال معاون حلوان و7 أمناء شرطة من قوة القسم واغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب والمجند المرافق له.

المحطة الأولى.. أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات فى 26 فبراير 2017، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجه إليهم وتمسك الدفاع بفض الأحراز وسماع الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

المحطة الـ 2.. أسلحة نارية

فى 12 أبريل 2017 فضت المحكمة الأحراز، وتنوعت ما بين أسلحة نارية وذخيرة، و ملابس عسكرية ضبطت بمسكن مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة وأسلحة نارية وطلقات متنوعة، وعرضت المحكمة فيديوهات لواقعة اغتيال ضابط و7 أمناء.

المحطة الـ 3 .. سماع الشهود

على مدار 8 جلسات تقريبا استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرزهم مجرى التحريات والذى يعمل ضابطا بالأمن الوطنى، والذى تحدث عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادى المتوفى محمد سلامة، وكيفية ضم أعضاء التنظيم.

المحطة الـ 4.. الإدراج على قوائم الإرهاب

مع مطلع شهر يونيه من عام 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ نشر الحكم.

المحطة الـ 5 .. تأييد إدراج المتهمين

فى 18 أبريل من 2018 أقرررت محكمة رفض الطعن المقدم من دفاع المتهمين على قرار إدراجموكليهم على قوائم الإرهاب، وأقرت إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

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المحطة الـ 6 .. شهود النفى

عقب الانتهاء من سماع شهود الإثبات استمعت المحكمة لشهود النفى عن المتهمين بناء على طلب الدفاع، واستمعت المحكمة شهود النفى للمتهمين المحبوسين فى القضية وعددهم 25 متهما.

المحطة الـ 7.. مرافعة النيابة

فى 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين، ووجه حديثه للمتهمين قائلا: أنتم مع الشيطان فى أفعالكم وأفكاركم.

المحطة الـ 8.. مرافعة الدفاع

على مدار أكثر من 8 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، فى 14 يوليو 2018 استمعت المحكمة لاول جلسة ترافع فيها الدفاع وطالب خلال مرافعته براءة المتهمين تأسيسا بطلان التحريات، وبطلان القبض والتفتيش.

المحطة الـ 9 .. الإحالة للمفتى

فى جلسة 28 أغسطس قررت المحكمة إحالة 7 متهمين للمفتى وفى مقدمتهم الإرهابى إبراهيم إسماعيل، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

المحطة الـ 10 .. مد أجل النطق بالحكم

فى 12 نوفمبر 2019 قررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة 25 نوفمبر، مع استمرر حبس المتهمين ولاستكمال المداولة.

المحطة الـ 11 ..الحكم

فى 25 نوفمبر قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 7 والمشدد لباقى المتهمين.

المحطة الـ12 .. الحيثيات

فى منتصف شهر ديسمبر الجارى أودعت المحكمة حيثيات الحكم على المتهمين، وبدأت الحيثيات بأمر الإحالة، ثم الرد على دفوع المتهمين، وعقب ذلك الحكم والمواد التى استخدمتها المحكمة فى توقيع العقوبة على المتهمين.