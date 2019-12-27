شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تعلن عن خط ساخن لمساعدة أصحاب الميول الانتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبادرة100 مليون صحة عن تخصيص أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان رقم 0220816831 يعمل من الساعة 8 صباحًا لـ4 مساءً لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، وقالت مبادرة 100 مليون صحة: "بيعدى عليك وقت حاسس إن وجودك مش فارق...حاسس إنك فقدت طعم كل حاجة كانت بتفرحك زمان.. وحاسس بالوحدة دايمًا حتى لو كان فيه ناس كتير حواليك اتصل على خط الصحة النفسية هيساعدك".

وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان: يحدث الانتحار فجأة فى لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، والآلام والأمراض المزمن.

وأضافت أمانة الصحة النفسية: يرتبط الانتحار بالعنف الأسرى وسوء المعاملة أو فقدان الأحباب وعدم وجود دعم اجتماعى وبالعزلة بالسلوك الانتحارى.

وتابعت: أسباب الانتحار متعددة منها ما يتعلق بالاكتئاب ومنها ما يتعلق بالمشاكل الصحية والدراسية والأسرية، وأضافت: لابد بخطر الاكتئاب والتعب النفسى الذى قد يصل إلى الانتحار.

Advertisements

وأوضحت الصحة النفسية: أن 25% من حالات الانتحار تكون نفسية بعد فقدان الأمل والسعى نحو التخلص من الحياة عن طريق الانتحار، مؤكدة ان الانتحار ليس ظاهرة ولكنه حاله فردية طارئه .

وكان أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الانتحار ثانى أهم سبب للوفاة بين المراهقين، وتابعت نستهدف نشر التوعية لمواجهة الميول الانتحارية عند الشباب.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الأمانة أطلقت حملات بالصعيد والمحافظات النائية لمواجهة الإدمان والانتحار والاكتئاب.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إنه سيجرى تنظيم ندوات ولقاءات فى مختلف المحافظات لنشر ثقافة علاج الأمراض النفسية كأى مرض آخر.