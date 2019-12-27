مصر | لضبط متعاطي المخدرات.. "المرور" تواصل حملاتها على الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لضبط متعاطي المخدرات.. "المرور" تواصل حملاتها على الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة، لرصد أي مخالفات مرورية، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة " الرادار"، الحمولة الزائدة، وذلك حفاظا على حياة مستقلى السيارات، وتحقيق سيولة مرورية على جميع الطرق.

ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية، على الطرق الصحراوية، السريعة، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التأكد من إلتزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

