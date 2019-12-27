أخبار مصر | "النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، 11 أتوبيسا جديدا ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 أتوبيسا جديدا سوبر هاي دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه، ليصبح أسطول الأتوبيسات الحالي في شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت 210 أتوبيسات خلال عام 2019 ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا بعد وصول الـ10 الأتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 أتوبيسا جديدا.

وأشار الوزير، إلى أن 10 الأتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هي عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين سوبر هاي دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة وان الأتوبيسات ذات ثلاث محاور التي تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي - إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB).