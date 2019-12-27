أخبار مصر | شهيد التذكرة وتفجير معهد الأورام..أحداث أثارت جدلا فى 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهيد التذكرة وتفجير معهد الأورام..أحداث أثارت جدلا فى 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خالد يوسف .. إعدام راجح.. شهيد التذكرة.. تفجير معهد الأورام، جميعها أحداث حازت على إهتمام كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال عام 2019.

ونعرض لكم خلال السطور التالية أبرز الاحداث التى شغلت الرأى العام فى عام 2019:

فضيحة خالد يوسف

فى يناير الماضى، استيقط رواد مواقع التواصل الاجتماعى على فيديوهات جنسية مسربة، للمخرج السينمائى مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، الأمر الذى أثار جدلا واسعا على "السوشيال ميديا"، ما جعل البعض يطالب بإسقاط عضويته بمجلس الشعب، والبعض الآخر وجه له تهم مساومة الفنانات للعمل فى أفلامه.

ولم تمر سوى أيام، حتى قرر المحامى سمير صبري، التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، مطالبا فيه بإسقاط عضوية مجلس الشعب عن المخرج خالد يوسف، وذلك لإفتقاده أهم شروط إستمرار العضوية وهو حسن السمعة.

حريق محطة مصر

لعله الحدث الأكثر مأساوية فى 2019، ففى السابع والعشرين من فبراير الماضي، وقعت الحادثة التى أدمت قلوب المصريين، ووقفت وقتها "السوشيال ميديا" وقفة رجل واحد لتدارك الأزمة والمساعد فى نقل المصابين والجرحى.